Altid taxachaufføren

Efter tv-indslaget viser Jonas Syppli Lakjer billeder til eleverne fra en rejse med sin bror til den spanske eksklave Ceuta og fortæller, hvordan de så og oplevede de barske forhold.

Og det er ikke første gang.

For arbejde og fritid har det med at flyde sammen for ham. Når han er ude at rejse, så kan han godt ende med at bruge meget tid på at rende rundt og tage billeder. Ligesom han gør en dyd ud af at tale med lokalbefolkningen, fordi han har en ide om, at han kan bruge det til noget i undervisningen.

»Jeg plejer altid at tale med taxachauffører, for de ved, hvad der foregår på gaden«.

Han har også været i Iran, hvor han efterfølgende kørte et tema i engelsk om USA’s relationer til Iran.

»Det allervigtigste for mig er, at eleverne bliver kritisk, selvtænkende mennesker. I tænker jo nok, at det er svært at gøre, når man står i 1.g spansk og skal lære dem nogle gloser og noget om sætningsdannelse på spansk. Men jeg vil meget hellere høre, hvad eleverne tænker, når jeg præsenterer dem for videoklippene. Jeg vil virkelig gerne give dem en undervisning, hvor de selv skal tage stilling«, siger Jonas Syppli Lakjer og tilføjer:

»Selvfølgelig skal de lære sproget, for det er det, som de bliver bedømt på til eksamen. Men jeg mener, at det er rigtig vigtigt for sprogfagene, at vi konstant har den kulturelle dimension. Sprog er ikke bare kommunikation. Det er en nøgle til at forstå en mentalitet«.