Det begyndte i 4. klasse.

Josefine Højgaard Hansen kunne ikke komme ud ad døren, for hun havde socialangst og belastningsangst.

»Jeg blev meget bekymret, når jeg gik ud ad døren«, siger hun.

Når Josefine fik kæmpet sig i skole, så var det heller ikke en god oplevelse. Det var en stor skole og en stor klasse. Og hun beskriver sig selv som en stille pige med faglige udfordringer med 00 og 02 på karakterbladet.

Josefine troede ikke på, at hun nogensinde ville færdiggøre folkeskolen. I 6. og 7. klasse var hun slet ikke i skole. Faktisk havde hun svært ved at se, hvordan hun skulle komme videre med livet.

Josefines mor var bange for, hvad der skulle blive af hendes datter. Hun var ganske enkelt bange for at miste hende. Med et råb om hjælp søgte Josefines mor mod Høje-Taastrup Ungdomsskoles tilbud om heltidsundervisning. Og det er her, at denne fortælling egentlig begynder.

Historien om, hvordan en gruppe af lærere har givet en 16-årig pige lysten til livet og et karakterblad, som hun med egne ord har lyst til at vifte med til kommunen. De tre lærere er nomineret til Politikens Undervisningspris for deres indsats.

Da svaret kom

Vi skruer tiden tilbage til august 2019. Kommunen mente, at Josefine Højgaard Hansen skulle på en specialskole, hvis hun skulle gøre sig forhåbninger om en uddannelse. Lærerne på Høje-Taastrup Ungdomsskole mente dog godt, at de og Josefine kunne klare opgaven.

Og sådan blev det.

Spændt og nervøs mødte hun op til sin første skoledag i to år på Høje-Taastrup Ungdomsskole. Hun talte ikke rigtig med nogen den dag, men allerede anden dag gik det bedre.

Det var kortere skoledage, og der var færre elever i klasserne. Det var bare, som om der var mere plads. En plads, som særligt blev skabt af teamet Per Vafai-Blom, Torben Bo Sørensen og Louise Hesselholdt, der formåede at få Josefine til at føle sig tryg. Hvor Josefine Højgaard Hansen før havde lukket ned, fik hun mere og mere lyst til at åbne op.

»Jeg har ikke nemt ved at stole på mennesker, men jeg følte, at jeg kunne sige ting til dem, som jeg normalt ville holde for mig selv«.

Og da trygheden var etableret, så kom fagligheden.

»Jeg har haft oplevelser med lærere, hvor jeg følte mig til besvær, når jeg spurgte flere gange. Men med Per, Torben og Louise har jeg det slet ikke på den måde«.

»De kan heller ikke lide, når jeg siger, at jeg ikke kan finde ud af det. De mener, at jeg skal tro mere på mig selv«.

Troen på sig selv kom især, da Josefine Højgaard Hansen på Høje-Taastrup Ungdomsskole endelig fik det svar, som hun og hendes mor havde efterspurgt siden 1. klasse. Josefine Højgaard Hansen var ordblind.

Pludselig var det, som om der var nogle brikker, der faldt på plads.

»Det var ikke, fordi jeg bare var helt væk til at stave. Der var en grund til det, og pludselig kunne jeg få nogle andre hjælpemidler. Det var rart at vide, at det ikke var, fordi jeg var dårligere end alle andre«, siger Josefine Højgaard Hansen.