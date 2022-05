‘Hjælper fra hjertet af’

Sjældent har et køkken virket så roligt og afslappende, mens en mobil sender Ronan Keating ‘When You Say Nothing At All’ ud i lokalet. De sprøde toner bliver dog overdøvet af grin og snak mellem Jack Hauch Brask og eleverne.

Han er en, som de virkelig betror sig til. En som de sagtens kan finde på at smide en besked til på messenger, hvis de er i knibe, hvis de bare har brug for et godt råd, eller hvis de synes, at deres arbejdsplads er træls.

»Han hjælper en fra hjertet af. Det er ikke bare et arbejde for ham. Man gider at lytte til ham, fordi han har det hjerte, og fordi han er loyal. Jeg har før skrevet til ham, når jeg har haft det skidt. Han er der altid. Det er også derfor, at jeg ved, at det bliver en god dag, når vi har Jack«, siger Devran Dalan.

I Indstillingerne af Jack Hauch Brask til undervisningsprisen er der også beskrivelser af, at han har fulgt en elev i skole, der havde det svært. At han har samlet ind til en elev, hvor økonomien var trang.

»Der findes ikke mange som Jack. Det er svært at beskrive, hvor meget han egentlig betyder for os elever. For han tror virkelig på det bedste i os alle sammen. Der er ikke dén person, som han ikke hjælper. Sådan en lærer har jeg i hvert fald aldrig haft før«, siger Luna Byrsting.