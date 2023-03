Støvet hvirvler rundt i solstrålerne, der falder ind ad den åbne dør til containeren.

Vvs- og elvirksomheden Poul Sejr Nielsen A/S i Birkerød har stillet en container op på parkeringspladsen, hvor deres lærlinge kan få drysset lidt ekstra metalspåner og viden ud over sig. En lærling har fået en boremaskine i hånden og afprøver den på forskelligt materiale på en væg opstillet til lejligheden.

Han og tre andre har uddannelsesdag. Det er en ekstra indsats, virksomheden gør som en del af det såkaldte Akademi, der betegner uddannelsessporet i virksomheden. Annemette Ottesen er som uddannelses- og lærlingeansvarlig ansat til 37 timer om ugen at have fokus på netop det. Ud over at holde uddannelsesdage, hvor lærlingene tages ud af det normale arbejde, er der også fokus på, hvordan de svende, der til dagligt går sammen med lærlingene, lærer fra sig.

»Vi sender vores svende på læresvendekursus, hvor de får redskaber til at håndtere det at have lærlinge, for det er dem, der i sidste ende skal uddanne dem«, siger hun.

Det begyndte som en idé hos virksomhedens servicedirektør, Jonas Bach, en tidligere militærmand, der også har en fortid hos Mærsk.

»Han har noget med sig i forhold til, hvordan man får ting til at køre på skinner, skaber struktur og får folk til at ville gå langt for deres arbejdsplads«, fortæller Annemette Ottesen.

Men først og fremmest handler det om at have med mennesker at gøre, holde en god tone og sørge for, at lærlingene får lærerige opgaver og ikke bare rydder op og henter kaffe.

Struktur og engagement er nøgleord. På skrivebordet på Annemette Ottesens kontor ligger printede Excel-ark. Et er en kalender, hvor uddannelsesdagene er markeret med orange og indeholder ord som ’kommunikation’ og ’økonomi’. Nogle gange tilbringes dagene uden for huset, andre gange – som i dag – i containeren, for der står ’værktøjs- og materialelære’ i feltet.