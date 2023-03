Der var masser af voks i håret, som strittede til den ene side, en perlekæde om halsen og den helt rigtige T-shirt fra det helt rigtige mærke på overkroppen, når Martin Johannes Larsen skulle i skole i Aarup på Vestfyn.

Det var en tid, hvor den vaskeægte popdreng skulle afprøve grænser. Når han en gang imellem brød skolens regler, kunne matematiklæreren Christian Eriksen give den helt rigtige skideballe, som ramte et ’sweet spot’ mellem at være vred og venlig. Måske er det det, der gør, at Martin Johannes Larsen, der er kendt som komiker, vært på ’Vild med dans’ på TV 2 og aktuel som deltager i ’Stormester’ på samme kanal, i dag har stor respekt for autoriteter.

Foto: Anders Holst Pedersen Når Martin Johannes Larsen er i Aarup for at besøge sine forældre og kører forbi skolen, tænker han på, hvor Christian Eriksen mon er endt.

Når Martin Johannes Larsen er i Aarup for at besøge sine forældre og kører forbi skolen, tænker han på, hvor Christian Eriksen mon er endt. Foto: Anders Holst Pedersen

»Jeg hader at få voksenskældud af nogen, jeg ser op til«, siger han.

Det er ikke tilfældigt, at det er matematiklæreren fra udskolingen, der står helt klar for Martin Johannes Larsens indre blik, da Politiken i anledning af Undervisningsprisen spørger, om han har haft en betydningsfuld lærer.

»Jeg havde brug for sådan en type som ham, der var anderledes og ikke var den typiske kedelige lærer, som man ser i ’Det forsømte forår’«, siger han.

En af drengene

Martin Johannes Larsen havde én stor drøm i folkeskolen: At blive professionel fodboldspiller.

»Frikvartererne var rigtig gode for mig, for så kunne vi spille fodbold. Men der var også nogle enkelte fag, som jeg var gladere for end andre«, siger han.

Fakta Indstil en underviser Indstil din kandidat til Politikens Undervisningspris senest 21. marts på politiken.dk/indstil. Her kan du også se, hvem der ellers er indstillet til prisen. Alle – elever såvel som forældre, kolleger eller andre – kan indstille en underviser. Både enkeltpersoner og teams kan indstilles. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling. Der er tre kategorier: grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, hvor man også kan indstille en mester eller svend fra en læreplads.

Det var blandt andet matematik, hvor de netop havde Christian Eriksen. Han var en yngre lærer, der altid havde et joggingsæt på, hvilket var sigende for hans afslappede person. Han underviste i matematik, men meget af det, Martin Johannes Larsen husker ham for, foregik uden for klasseværelset.

»Han blev en af os, en af drengene, uden helt at være det, for der var jo alligevel en aldersforskel. Men han var sej, og det var faktisk ret vigtigt«.

Det skabte også en fortrolighed.

»Jeg kunne gå til ham, hvis jeg havde problemer, eller noget gik mig på.«

Pjækketimen

Men Christian Eriksen var en af drengene med forbehold. Han prøvede ikke for hårdt ved at kopiere deres sprogbrug eller få en Arto-profil, et social medie, som var populært blandt unge i 00’erne.

»Der skal ikke meget til, før man tænker ’hvor er du pinlig’. Han var virkelig god til at finde den hårfine balance«.

Han satte da også grænser for Martin Johannes Larsen og de andre popdrenge, der havde det som blommerne i et æg i folkeskolen.

»Nogle gange kan det gå lidt for godt, så man begynder at bryde reglerne. Det var godt med en, der kunne få os tilbage på sporet«.

Martin Johannes Larsen er blandt andet kendt for sine videoer på Instagram. Her poster han indimellem også billeder af sig selv fra poptiden.

Martin Johannes Larsen er blandt andet kendt for sine videoer på Instagram. Her poster han indimellem også billeder af sig selv fra poptiden.

Det kunne Christian Eriksen, og Martin Johannes Larsen husker særligt én af hans skideballer. Det var engang, ham og tre andre venner havde pjækket fra en time og gået nogle hundrede meter langs en cykelsti over til hallen for at styrketræne. Det var ikke Christian Eriksens time selvfølgelig. Men eftersom han var klasselærer, var det ham, der bankede på døren midt i næste time og råbte Martin og de andre drenges navne op.

»Hvis I lige kommer med«, sagde han med et anderledes blik end normalt.

Det er en sårbar alder, hvor det kan løbe af sporet, hvis der ikke er klare retningslinjer Martin Johannes Larsen, komiker

Så vidste de godt, hvad det drejede sig om. De satte sig ind i et tomt klasselokale og kunne mærke skuffelsen helt ind i teenagekroppene. Han kunne virkelig kunsten at give en skideballe, der på en og samme tid var hård og kontant, men uden at det blev for vredt, forklarer Martin Johannes Larsen. Han talte om, at man skulle komme til timerne, og at de var skolens ansvar, og at det ikke ville være godt, hvis de pludselig blev væk.

»Det er en sårbar alder, hvor det kan løbe af sporet, hvis der ikke er klare retningslinjer. Jeg tror godt, han kunne lide os og syntes, det var vigtigt at give os en ordentlig opsang«, siger Martin Johannes Larsen.