Mange potentielle venner

A, b, c, d, x og y, hedder klasserne på Østerhåbskolens sekssporede årgange. Døren til 1.c står på klem.

»Hvad er en god skole«, spørger lærer Berit Harfot.

Fakta Indstil en underviser Indstil din kandidat til Politikens Undervisningspris senest 21. marts på politiken.dk/indstil. Her kan du også se, hvem der ellers er indstillet til prisen. Alle – elever såvel som forældre, kolleger eller andre – kan indstille en underviser. Både enkeltpersoner og teams kan indstilles. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling. Der er tre kategorier: grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, hvor man også kan indstille en mester eller svend fra en læreplads.

Hænder flyver i vejret.

»Nye venner«, siger en.

Berit noterer på smartboardet. Så bliver der uddelt rødt papir, børnene skriver og tegner, hvad en god skole er, og løber ud på gangen og hen til den store regnbue, hvor den røde stribe langsomt fyldes ud.

Som lærer er hun enig i, at en fordel ved at være en store skole er, at der er gode muligheder for, at børnene kan finde venner.

»Hvis man for eksempel er en lille dysfunktionel pigegruppe, og der ikke er en parallelklasse, så kan det være rigtig svært at finde venner. Der har vi gode muligheder for at kunne hjælpe dem med at skabe relationer på tværs af klasserne«, forklarer Berit Harfot.

Så visker Berit Harfot smartboardet rent, for det er tid til at lave legeaftaler. Skolen er så stor, at man kan blive væk fra sin legekammerat, inden man har fået taget overtøjet på i garderoben og er kommet ud på legepladsen – eller læringsparken, som det hedder på Østerhåbskolen. Derfor laver lærerne klare aftaler, inden børnene går ud. Først kommer børnene med forslag, som bliver skrevet på tavlen.

»Tegne«

»Klatre«

»Fodbold«

Dernæst kan de melde sig til, og Berit sætter streger på tavlen for hvert barn per leg. Så aftaler de fælles et sted, hvor hver legegruppe mødes, og frikvarteret kan begynde.

Foto: Janus Engel/FREELANCE Hvis der ikke er plads til flere på den leg, eleven gerne vil lege, tager Berit en snak med dem om, hvad et alternativ kunne være.

Ikke sjovt at blive væk

Ude i læringsparken hænger Maja Davidsen Poulsen, der går i 3.b, med hovedet nedad på et klatrestativ, og det brune hår blafrer i luften. I det her frikvarter er hun i legegruppe med tre andre, og små grupper som deres fordeler sig på den store læringspark, der har alt, hvad et børnehjerte kan begærer, fra basketballbane til trampoliner.