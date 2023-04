Måske finder man ikke den ene ven. Men så får man så meget andet

Fra Nørrebro til Christiansø

Svea er et af to børn, der har boet på Christiansø hele livet. Resten har boet andre steder i Danmark, indtil familien for nogle år siden valgte at flytte.

Nu bor de i gule rækkehuse fra 1700-tallet, der til forveksling ligner Nyboder i København. Sammenfaldet er ikke tilfældigt, for Christiansø er ligesom Nyboder ejet af Forsvarsministeriet. På Christiansø ligger nemlig en gammel fæstning, som nu er fredet. Mange af børnenes forældre arbejder med naturforvaltning eller som håndværkere, der vedligeholder fæstningen. At arbejde andre steder er svært, for uden for højsæsonen er der kun én daglig bådafgang frem og tilbage til Gudhjem på Bornholm. Andre arbejder med turisme, en er læge, tre er lærere, og en er skoleleder.

Tilsammen giver det et lille økosystem bestående af øens 90 beboere. Og det gør, at mange har søskende på skolen og nogle også deres forældre. Lærer Maja Feenstra underviser også sine egne børn og fortæller, at det er en øvelse i at kunne adskille hinandens roller.

»Vi taler meget om, at man har forskellige kasketter. Når vi er i skole, hedder jeg ikke mor, men Maja, for det går ikke, at nogle børn har en forælder med i skole, mens andre ikke har«.