Det er et energiboost at være til lanciers med denne indstillede underviser. Men der skal ikke sættes en fod forkert

»Der skal ikke sættes en fod forkert«

Så er de klar til at danse en sidste gang til musik. Men Paula mangler, og hvis hun ikke kommer inden for fem sekunder, skal klassen tage armbøjninger, fortæller Ole. Hvis hun når det, står han selv for skud. Klassen tæller ned, helt ned til en kvart, og bliver reddet lige på målstregen af en haldør, der går op. Ole griner og lægger sig på gulvet og tager armbøjninger, mens klassen igen tæller i kor.

»Den bedste omsorg er at stille krav, og jeg skal stille endnu højere krav til mig selv, så det er vigtigt, at jeg også tager min konsekvens«, forklarer han.

I undervisning er det relationer, relationer, relationer Ole Nisbeth, indstillet til Undervisningsprisen

Så rejser han sig, tænder for musikken, og med en seriøs mine gør Lasse Ole kunsten efter, så godt han kan. Man er aktiv i Oles timer og stiller spørgsmål, for med navneopråbet føler man sig set helt fra start og »kommer op i gear«, siger han.

»Man vil gerne skille sig lidt ud og vise ham respekt. Det er også ham, der står for lanciers til gallaballet og kommer til at observere os, så der skal ikke sættes en fod forkert«.

Dansepartneren Jasmin Sonne Hansen er enig.

»Han engagerer sig i hver enkelt elev, så man har det godt i fællesskabet. Men han ser også en og vil gerne have, at man deltager«.

Ole er kult

Det er ikke kun gallaballet, Ole Nisbeth har ansvar for. Listen af sociale tiltag er lang og tæller en idrætsdag, turneringer i høvdingebold og fodbold, luciaoptog på rulleskøjter og vinterbadning første onsdag i det nye år. At Ole Nisbeth er en rigtig social butterfly, er ikke udelukkende lystbetonet. Det er også en del af hans filosofi, som en anden klasse i øvrigt i en religionstime har døbt ’olenismen’.

»Med huse handler det om beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. I undervisning er det relationer, relationer, relationer«, siger Ole Nisbeth.

Ole er et kulturikon på campus Frederik Riis Espersen

At opstille klare konsekvenser for eleverne virker kun af den simple grund, at eleverne ved, at han »elsker dem«, som han siger.

»Har du som lærer gode relationer til dine elever, starter du i plus, fordi eleverne bliver mere villige til at lære. Der tales så meget om, at unge kun går op i sig selv. Men det passer altså ikke. De vil gerne fællesskabet«, siger han.

Det har gjort Ole Nisbeth »kult«, forklarer Frederik Riis Espersen – ham, der ikke er en gris.

»Ole er et kulturikon på campus. Alle ved, hvem han er, selv om man ikke har ham«.

Mathilde Bækgaard Holm havde også hørt om Ole Nisbeth, inden hun startede, for han havde også hendes mor. Begge går de under efternavnet Bækgaard hos Ole. Og han har bestemt levet op til sit rygte hos familiens yngste generation af Ole-elever.

»Når man har tavleundervisning, kan man godt bare sidde på bagerste række og stene bag sin computer uden at blive spurgt og være med. Ole kigger rundt på alle og holder øje med, om vi er med. Hans timer er bare fantastiske, og hvis man har fået en dårlig karakter eller lignende, bliver man glad af at være sammen med ham«, siger Mathilde Bækgaard Holm.

Senere på året har Ole Nisbeth 30-års jubilæum, og Mathilde går forbi ham på vej ud i omklædningen.

»Hvor lang tid siden er det egentlig siden, at du har haft min mor?«.

»Uha«. Ole kigger op i loftet og tænker lidt.

»Det må vel være 20 år siden. Du må hilse hende!«.

Lanciersdansen sidder stadig i Mathildes røde kinder og hun nikker.

»Det skal jeg gøre«.