Nytårsvejret: Det bliver overskyet, men du skal nok kunne komme til at se raketterne

Du skal sørge for ekstra god afstand til de nærmeste huse, når du fyrer raketter af nytårsaften.

For ifølge DMI kommer det til at være blæsevejr, når klokken bliver 24, og 2019 skal brages ind med en masse fyrværkeri, som nytårstraditionen foreskriver.

»Det bliver en jævn til hård vind, når vi nærmer os midnat. Det får nogle af raketterne til at flyve et stykke væk, inden de eksploderer«, siger vagthavende metrolog ved DMI, Henning Gisselø.

»Man vil nok opleve, at det mere er naboen, som får glæde af raketten end en selv. Så er der alle de andre, der skyder fyrværkeri af, og det kan man så se«, siger Henning Gisselø.

Raketterne kan nemlig blive fanget af vinden, inden de når at eksplodere. Det betyder ikke, at du skal lade nytårskrudtet blive i pakken, men vær ekstra opmærksom på sikkerheden.

Sørg for god afstand til andre huse

Udsigten til blæsevejret får ikke Beredskabsstyrelsen til at bede folk om at pakke raketterne væk. Men omvendt skal folk også tænke sig godt om, og de huske de fem fyrværkeriråd.

Fakta De 5 fyrværkeriråd Brug altid beskyttelsesbriller

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Gå aldrig tilbage til en fuser Kilde: Sikkerhedsstyrelsen Vis mere

»Hvis vinden bliver ekstrem, skal man være opmærksom på, om man har styr på det, man laver. Man har jo ansvaret i det øjeblik, man går ud og fyrer af«, siger vagthavende officer i Beredsskabsstyrelsen, Martin Vendelbo.

Han opfordrer folk til at tjekke sin kommunes hjemmeside for, hvor det er sikkert at fyre af, så ens raket ikke flyver over i naboens stråtag.

Og hvis du nu har drukket det ekstra glas, der fører dig over i tilstanden ’beruset’, kan du helt roligt lade fyrværkeriet ligge. Sigtbarheden skal nemlig nok være så god, at du kan se alle de andre nytårsraketter på den ellers overskyede himmel.

»Skyerne kommer til at ligge rimelig højt, så man skal nok kunne få sine raketter at se. Det bliver pænt med sigtbarheden, og der er ikke noget, som tyder på, at det bliver tåget«, siger Henning Gisselø fra DMI.

Meget blæst 1. januar

Til gengæld kan tømmermændene blive ekstra slemme 1. januar, hvis du bor i nærheden af Roskilde eller Holbæk Fjord.

Prognoserne siger, at det bliver rigtig blæsende på årets første dag, hvilket kan give problemer med forhøjet vandstand.

»Den her udsigt til forhøjet vandstand kigger vi nærmere på, uden at vi har hejst noget varslingsflag endnu. Men der bliver nok nogle havne, der skal kigge på, om de har slæbt deres ting op i en passende højde«, siger Henning Gisselø, der siger, at den forhøjede vandstand måske også kan skabe problemer andre steder den 2. januar.