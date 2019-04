Påskevejret: Så gik vi lige fra koldeste aprilnat i 28 år til 20 grader, solcreme og længere rejsetider

Påsken står for døren og byder velkommen med forårssol og op mod 20 grader. Men hvis du skal til påskefrokost uden for hjemmet, er det med at komme af sted i god tid: Vejdirektoratet og DSB varsler tæt trafik og forsinkelser på grund af sporarbejde.

Hvis du holder fri i påsken, kan du se frem til pænt vejr og gradvist stigende temperaturer – nogenlunde ligeligt fordelt over hele landet. Det sker ellers oven på en weekend med nattefrost og slud- og snebyger og den koldeste aprilnat i 28 år.

Ifølge DMI tegner det ikke desto mindre til at holde tørt de kommende dage, og det giver et forårsvejr med rig mulighed for solskin.

Varmere luft på vej . I dag kommer vi op på 10 til 15 grader de fleste steder, og de kommende dage stiger temperaturen yderligere.

Vi får også en del sol.

DMI skriver, at vi kan forvente tørt vejr med en del sol – og op mod 20 grader – fra skærtorsdag til 2. påskedag.

Forår i H.C. Ørstedsparken i det indre København. Foto: Jens Dresling

»Temaet for påsken bliver tørt vejr og en del sol. Og man skal huske at finde solcremen frem, for UV-indekset er oppe på moderat«, siger meteorologen Jesper Eriksen til Ritzau.

Han fortæller yderligere, at der indtil videre i gennemsnit kun er faldet 2,5 millimeter regn i april – hvilket er »meget usædvanligt«. Haveejere, der savner regn, må væbne sig med tålmodighed.

»Udover lidt spredte byger op mod den kommende weekend og lidt småregn tirsdag, er det en forholdsvis tør uge, vi går i møde«, fortæller vagtchef Mette Wagner.

Foråret har sat blomsterne i flor. Foto: Jens Dresling

Påsketrafikken

Påskefrokosterne står for døren, og det betyder familiebesøg og sommerhusture. Det kan påvirke trafikken på de såkaldte udrejsedage: onsdag og skærtorsdag – og igen påskesøndag og 2. påskedag, når det er tid til hjemrejse. Sådan lyder meldingen fra Vejdirektoratet.

Det gælder især de steder, hvor trafikken bevæger sig på tværs af landet fra Hovedstadsområdet mod Jylland – men også fra den dansk-tyske grænse ved Padborg mod Aarhus og i sommerhusområderne nær den jyske vestkyst, Skagen og i Nordsjælland. Det drejer sig ifølge Vejdirektoratet om strækningerne:

E20 Fynske Motorvej (især ml. Odense og Middelfart)

E45 ml. Padborg og Aarhus (især omkring Kolding)

E20 Køge Bugt Motorvejen

E20 Vestmotorvejen

Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse

Rute 21 til og fra Sjællands Odde

Vejdirektoratet opfordrer til at holde øje med trafikken på trafikinfo.dk.

Længere rejsetider med tog

Tilbage i marts begyndte et stort sporarbejde ved Ringsted, der varer indtil juli, og mellem Nykøbing Falster og Næstved, som varer indtil september. Det betyder, at du skal rejse med togbus på flere af DSB’s strækninger.

»Færre tog betyder, at der er flere mennesker, der skal med samme tog, så mange tog vil blive overfyldt, og i myldretiden vil vi ikke kunne garantere plads til alle. Togene vil også køre langsommere, og du vil opleve længere rejsetid end normalt«, skriver DSB på sin hjemmeside.

Selskabet oplyser, at det drejer sig om strækningerne:

Over Storebælt

Mellem Roskilde, Høje Taastrup og København

Mellem Ringsted og Borup

Til og fra Korsør, Slagelse, Sorø og Ringsted

Mellem Ringsted, Næstved og Nykøbing

Rejser du mellem Gentofte og Sorgenfri i påsken?



Du skal være forberedt på Togbusser i stedet for S-tog, når du fra onsdag aften den 17. april til og med mandag den 22. april rejser på strækningen mellem Gentofte og Sorgenfri.



Passagerer opfordres til at holde sig opdateret DSB’s hjemmeside og via Rejseplanen.

Foto: Tanja Carstens Lund/RITZAU/SCANPIX Sommeren 2018 slog mange rekorder. Ifølge DMI tyder noget på, at vi kan se frem til en solrig og tør sommer igen i år.

Sommeren 2018 slog mange rekorder. Ifølge DMI tyder noget på, at vi kan se frem til en solrig og tør sommer igen i år. Foto: Tanja Carstens Lund/RITZAU/SCANPIX

Til trods for kødannelser og længere rejsetider med DSB er det værd at have ja-hatten på og bibeholde det gode humør: DMI’s sæsonprognose for maj, juni og juli ser meget lovende ud, hvis man er til solskin og tørt vejr.

