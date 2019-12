2. søndag i advent: Quiz og vind præmier fra Bezzerwizzer

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Julen er hjernernes tid hos Politiken. Hver søndag i advent kan du prøve en ny Bezzerwizzer-quiz og finde ud af, om du er lidt skarpere end gennemsnittet. Og så er der hver uge mulighed for at vinde ekstra julegaver.

Quizzen har 10 spørgsmål, og du har 100 sekunder til at besvare alle spørgsmålene. Det gælder om at svare både rigtigt og hurtigt for at blive en rigtig bezzerwizzer.

I denne uge trækker vi lod om 5x Det Røde Hint brætspil. Vi trækker lod blandt alle quiz-nisser, der deltager.

Held og lykke – og må den skarpeste Bezzerwizzer vinde.