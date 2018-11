Det vil vi gøre: Politiken vil være Danmarks førende klimaavis

Tre, to, én: Shop, shop, shopamok. Endorfinerne vil rulle, og impulserne råde, når forbrugere verden over i dag med arme og ben hiver ned fra hylderne og bestiller spotvarer i containervis via internettet. Materialismens umættelige købelyst får frit afløb på Black Friday. Alene i Danmark ventes igen rekordomsætning: 2 milliarder kroner. På én dag.

Men når den sorte fredag er omme, sidder verden igen tilbage med et gigantisk overtræk på den store konto. For regningen for dagens globaliserede forbrugsorgie kender kun én adresse: vores fælles klima, vores børns jord og den luft, vores børnebørn skal indånde. Vi ved det alle sammen, og alligevel bidrager vi – også Politiken – til en udvikling, vi samtidig begræder.

Serie Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO 2 -udledningen ifølge FN’s klimapanel. Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

På Politiken er vi bundet af de samme dilemmaer som alle andre, når vi er kritiske over for forbrugsfesten og samtidig deltager ved at bringe annoncer for Black Friday. Men vi tror på, at der findes en vej, hvor vækst og bæredygtighed og forbrug og fornuft kan eksistere sammen. Det er derfor med velberåd hu, at vi netop på Black Friday tager det næste store skridt i vores ambition om at være Danmarks klimaavis nr. 1.

For få måneder siden gjorde FN’s klimapanel det klart, at det ikke er for sent at bremse den globale opvarmning af kloden, inden den kommer ud af kontrol. Men det er sidste udkald. Inden for de kommende 10-15 år skal udviklingen vendes. Få måneder forinden gjorde 301 forskere det her i avisen klart, at verden ikke savner viden om de menneskeskabte klimaforandringer. Men vi savner politikere, der sætter handling bag ordene.

Hvorfor skal vi presses helt ud på kanten af klodens klimatiske afgrund, før vi tilsyneladende er rede til at mobilisere en modstandskamp mod vores egen selvdestruktion?

En advarsel fra 1912

Klimaudfordringen er stort set lige så gammel som denne avis. Allerede i 1899 forudså den store franske realist Emile Zola de begrænsede naturressourcers effekt, som vi kæmper med i dag. I sin roman ’Frugtbarhed’ skriver han med kunstnerens profetiske klarsyn:

»Det ser ud, som om Frugtbarhed skaber Civilisation, og som om Civilisation indskrænker Frugtbarheden«.

Ja, det ser unægtelig sådan ud. Og et par årtier senere kunne naturvidenskaben føre bevis for det. Det er nærliggende at tro, at CO 2 -udledning og global opvarmning er en afledt konsekvens af industrialiseringens senere faser. Men allerede 14. august 1912 lød en tidlig advarsel, da den newzealandske avis The Rodney and Otamatea Times bragte en notits med følgende budskab: Skorstenenes røg fra afbrænding kul har nu nået et omfang, som inden for få år vil få temperaturen på kloden til at stige.

I flere årtier har vi talt om det som menneskehedens største udfordring. Og i de seneste år er den forestående katastrofen blevet klar for alle

Det er 106 år siden. Så kom ikke og sig, at vi ikke har været advaret. I mere end ét århundrede har vi kendt problemet. I flere årtier har vi talt om det som menneskehedens største udfordring. Og i de seneste år er den forestående katastrofe blevet klar for alle.

Det er ikke, fordi verdens politikere ikke har reageret. Vi skal glæde os over, at der i FN-regi er indgået bindende klimaaftaler, senest i Paris i 2015. Vi skal glæde os over, at flere amerikanske delstater fører en progressiv klimapolitik, når Donald Trump river de globale klimaaftaler i stykker. Men der er grund til at græde over, at den hidtidige indsats ikke har ført til større fremskridt.

Hvorfor skal vi tro på, at det vil lykkes i dag?

Mange er parat til at handle

På Politiken har vi forstået budskabet fra de mange af vores læsere, vi løbende er i kontakt med. De har fattet alvoren. Og de har indset, at vores børnebørn ikke kan bruge de seneste årtiers tågebanker af bortforklaringer og ansvarsforflygtigelse til ret meget, når verdenshavene rejser sig, og varmen tager kvælertag. Derfor vil de have konkret handling. Nu! Og vi har også forstået budskabet fra danskerne – ikke mindst den unge generation – i den meningsmåling, vi offentliggør i dag. Mange af dem er parat til at handle. Nu!

Som avis ønsker vi ikke at skælde og smælde mod forbrugersamfundets selvdestruktive overdrev. Man kan godt kere sig om klodens fremtid og glæde sig ved købet af en ny fladskærm. Man kan godt som avis oplyse om klimakonsekvenser og samtidig bringe annoncer for Black Friday. Vi er glade for vores annoncører, for de bidrager til, at vi kan lave den avis, vi gerne vil.