Klimafamilie i Sorø står over for vigtige beslutninger, hvis de skal undgå, at deres CO2-udslip løber løbsk

»Mor, må jeg cykle ned til fårene«?

Johan på fire år er lige hoppet ud af familiens ene bil sammen med sin niårige storesøster, Julie. Lillebror Topper sidder på Katrine Johannesens hofte, mens hun fisker et par tasker ud af bagagerummet. En gang imellem kan hun godt finde på at tage el-ladcyklen de ti kilometer rundt til alle institutioner, men nu er det novembermørkt, og blæsten går som is gennem marv og ben, mens vi trasker ned mod fårefolden.

Fakta Tre familiers klimaregnskab Politiken besøger tre familier, som får vurderet deres CO2-belastning af en fagmand og får tips til, hvordan de kan reducere deres udledning. Efter tre uger vender vi tilbage for at se, om familierne har sparet og for at lære af deres erfaringer. De tre familier er forskellige - en familie har gjort meget for at reducere sit forbrug, en anden har gjort noget, mens en tredje ikke er begyndt at handle på det endnu. Familiernes co2-fodspor skønnes på baggrund af beregninger fra Concito og Det Økologiske Råd. Læs mere om beregningsmetoderne på politiken.dk/6860424 Vis mere

Katrine Johannsen vil gerne være klimavenlig, men uden to biler duer det slet ikke, når man lever det landlige liv med gæs, ænder, høns og får i Krøjerup uden for Sorø. Sammen med sin mand, Jesper, har hun sagt ja til at være klimafamilie i Politiken, som er på besøg sammen med klimarådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd. Sammen skal vi se på familiens klimaaftryk.

»Jeg vil tro, at vi er meget middel, når det handler om at leve klimavenligt. Men det kunne være spændende at se, hvor vi måske kan ændre noget i vores til tider hektiske familieliv«, siger Katrine Johannesen, som er læge og for tiden i gang med en ph.d.

Men det skal vise sig, at det vil kræve en særlig indsats, hvis familiens klimaaftryk ikke skal stige, snarere end at falde de kommende år.

Alle fire får er løbet uden for hegnet, men lader sig let lokke tilbage med lidt foder. De er mest tænkt til uldproduktion, familien er ikke glad for smagen af lammekød, og bytter det væk. Godt det samme, lammekød er en af de former for kød, som giver et højt klimaaftryk.

Og lige præcis Familiens madvaner er ved at blive ændret, fortæller Katrine Johannesen, da vi lidt senere sidder bænket ved et tre meter langt plankebord midt i familiens højloftede og nybyggede hus. Det er hende, der køber ind og laver mad til familien, og hun er ved at skrue ned for kød og op for vegetarisk og vegansk. Derfor er der også plantemælk i køleskabet, viser det sig, da hun spørger, om vi vil have plantemælk eller letmælk i kaffen.

Foto: Peter Hove Olesen Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd rådgiver klimafamilien i køkkenet.

»Jeg vil gerne have rigtig mælk. Og jeg tager også ind og køber lidt pålæg en gang imellem«, lyder det fra Jesper Johannesen, da letmælken kommer på bordet. Han er ikke med på den veganske ide, og både han og børnene skal have noget Stryhns leverpostej for at være helt tilfredse.

Familien spiser masser af brød, gryn og grøntsager og er stort set selvforsynende med kød. Fisk får de fra far Jespers lystfiskerture. Samlet set gør det, at hver familiemedlems klimabelastning via maden ligger på under et ton om året – fem gange lavere end hos en gennemsnitsdansker, regner Kåre Press-Kristensen ud. Det tal kommer til at stige, når børnene bliver ældre.

Nybygget hus sparer energi

Jesper Johannesen er blevet mere klimabevidst ved at arbejde med det nye hus, som er bygget efter alle de gældende regler om at være tæt. Desuden er det indrettet med jordvarme.

»Det har fået mig til at få øjnene op for, hvor lidt energi vi kan nøjes med at bruge for at varme huset op. Sådan et hus skal være så tæt, at man er nødt til at sørge for mekanisk udluftning«, siger Jesper Johannesen og peger op imod nogle små ventilationsvinduer under taget. De er til at lufte ud, når solen står ind af de imponerende energiruder, der går fra gulv til gavl langs hele væggen ud mod haven.

Serie Vores Klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO2-udledningen ifølge FN’s Klimapanel. Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

»Jeg blev lovet, at vores varmeregning ville komme til at ligge på 6.000 kroner om året, men den blev noget højere«, siger Jesper Johannesen, der lever af at drive et rejsebureau med lystfiskerrejser til eksotiske destinationer, og som selv er ivrig lystfisker. Hjemme arbejder han på at gøre byggeriet helt færdigt.

Familiens varmeregning er dog meget lille for et hus på over 200 kvadratmeter, påpeger Kåre Press-Kristensen, som er uddannet ingeniør og energirådgiver. Han har bænket sig ved de to ægtefæller for at udfylde sine excelark med deres oplysninger om varme, strøm, madvaner, transport og andet forbrug.

»Normalt vil et fritstående hus kræve meget mere varme end for eksempel en lejlighed, men fordi jeres er nybygget, bruger det faktisk mindre varme end gennemsnittet og giver et lavere klimaaftryk«, siger Kåre Press-Kristensen.

Familien har også en brændeovn af den nye slags, der udleder mindre sod end de gamle modeller. Det koster 4.000 kWh strøm at drive jordvarmeanlægget, det giver en CO2-belastning på 880 kilo. Kakkelovnen er ny men belaster med sod, der kan omregnes til en belastning på cirka 450 kg CO2 årligt.