Kompromis tegner sig på klimatopmøde

Den gode nyhed er, at det tilsyneladende ikke er forgæves, at over 30.000 mennesker er rejst til den polske by Katowice for at holde klimatopmøde. For der tegner sig nu et kompromis om en ny stor klimaaftale, der kan lægge sig oven i Parisaftalen fra 2015.

Den dårlige nyhed er, at resultatet er langt mindre ambitiøst, end der blev lagt op til i Paris, siger en række iagttagere.

Sent torsdag præsenterede det polske formandskab et 144 siders langt udkast til en aftale efter intense drøftelser med landene. Natten igennem er udkastet blevet nærlæst af regeringsforhandlerne, og det vil blive gennemskrevet mindst en gang, før topmødet endelig kan lukkes - enten sent fredag eller, mere sandsynligt, først på lørdagen.

Desuden vil der blive kigget på de enorme mængder bilag, for ved klimaspørgsmål ligger djævelen ofte i detaljen.

Ens regler for rige og fattige?

En af de vigtige historier er, at det tilsyneladende er lykkedes EU at få Kina til at gå med til et forsigtigt kompromis om et af hovedspørgsmålene: Skal kravene til de riges landes og udviklingslandes rapportering om deres udslip af klimagasser være ens?

Det har Kina og en række andre store lande, herunder Saudi-Arabien, længe modsat sig. De mente, at der skal gælde et sæt regler for de rige lande og et andet for de fattige - noget, der egentlig er i modstrid med Parisaftalen. Men Kina synes parat til at give sig, så længe der kan finjusteres med lidt ’fleksibilitet’, siger flere iagttagere.





Det blev forsigtigt bekræftet torsdag af Kinas chefforhandler, Xie Zhenhua, da han talte med en lille gruppe journalister. Han bekræftede ikke direkte, at Kina var o.k. med at opgive kravet om det, forhandlerne kalder bifurcation, todeling. Men han var langt mere åben for at klare sagen med små justeringer fra land til land.

»Udviklingslande har forskellige grader af evner«, sagde han ifølge Climate Home News. »Nogle har nok brug for større fleksibilitet, mens andre frivilligt kan gøre noget og acceptere enslydende standarder«.

Ifølge The Guardian understregede han dog, at forhandlingerne stadig var »i hårdknude«. Intet er altså helt sikkert.

Det er en åben hemmelighed ved topmødet, at uden Kina bliver der ingen meningsfyldt aftale. Landet er verdens største udleder af drivhusgasser - omtrent dobbelt så stor som nummer to, USA.

Mens bl.a. EU’s CO 2 -udslip toppede for adskillige år siden, har Kina endnu ikke meldt ud, hvornår landet regner med at ramme toppen, og landet bygger stadig adskillige nye kulkraftværker. Men på den anden side anerkender Kina problemet med global opvarmning og melder sig klar til ambitiøse mål.



Willkommen, bienvenu, welcome

Et andet stridspunkt har handlet om den seneste store klimarapport, som FN’s klimapanel udsendte i oktober. Rapporten var bestilt på Paris-topmødet i 2015, og den konkluderede, at det stadig er muligt at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, men det kræver øjeblikkelig og massiv handling.

De fleste lande på topmødet ville gerne »byde rapporten velkommen«, som Politiken skrev mandag. Men USA, Rusland, Saudi-Arabien og Kuwait ønskede ikke at blive bundet moralsk og (næsten) juridisk til rapporten og dens konklusioner, der bl.a. betød, at verdens energisystemer skal ændres markant for at undgå en klimakatastrofe. Derfor ville de kun »notere sig« rapporten.