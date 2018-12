Nu kan du lave din egen klimaaftale – og få en smuk plakat fra Politiken

Har du lyst til at leve mere klimavenligt i 2019? Så indgå en klimaaftale med konkrete mål for dig selv og måske din familie. Send dem til Politiken og modtag en gratis plakat tegnet af Philip Ytournel.

Mens vi venter på, at verdens politikere lever op til Paris-aftalen, kan du her lave din helt egen klimaaftale. Din og min levevis spiller også en rolle i den globale opvarmning, for danskerne er blandt de 10 mest klimabelastende folkefærd i verden med en gennemsnitlig udledning på 17 ton co 2 per person om året - heraf 12 ton fra rent privat forbrug.

Vores klima er et fælles ansvar, og alle bidrag tæller. Hvis du vil være med, så udfyld felterne herunder med navn, adresse og et antal konkrete mål for 2019 og tryk på ’Indsend’-knappen i bunden af formularen.

Til inspiration er her fem eksempler på, hvordan justering af hverdagshandlinger kan gøre en forskel. Men vælg mål, der i antal og indhold passer til dit liv, og som du har lyst til at indfri.

Fødevarer: Kan du leve med at spise mindre kød, så sparer to kødfrie dage om ugen cirka 445 kg co 2 årligt.

El: Kan du overskue at hænge vasketøjet op i stedet for at tørretumble tre gange om ugen, så sparer du cirka 121 kg co 2 årligt.

Transport: Kan du tage toget 30 km på arbejde og retur i stedet for bil, sparer du cirka 1.000 kg co 2 årligt.

Varme: Kan du sænke temperaturen derhjemme fra 24 til 22 grader, så sparer du cirka 380 kg co 2 årligt i et hus på 140 kvadratmeter med oliefyr - cirka 40 kg i en lejlighed på 100 kvadratmeter med fjernvarme.

Ting og sager: Kan du købe 25 procent af alle produkter (undtaget mad og drikke) som genbrug, så sparer du cirka 1.250 kg co 2 årligt.

Beregningerne er foretaget af Det Økologiske Råd.