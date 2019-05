Den uafhængige FN-rapport medgiver, at meget er sket, siden 2030-målene blev vedtaget. Mange lande har taget målene til sig. Også i den private sektor er mange virksomheder begyndt at tage medansvar. Det går bare alt for langsomt. Her er det et arkivfoto fra et kulfyret kraftværk i Shanxi-provinsen i Kina.