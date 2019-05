Se billederne: Verdensomspændende klimastrejke er i gang - demonstranter simulerer menneskehedens udslettelse

Fredag begynder den hidtil største internationale klimastrejke. Flere end tusinde demonstrationer verden over er arrangeret i fællesskab for at sætte fokus på klimaforandringerne.

I Danmark begynder klimastrejken klokken 10 og finder sted i 24 forskellige byer. For eksempel kan du i København deltage foran Christiansborg Slotsplads, Nørre Campus og ved Center for Sundhed og Samfund på Øster Farimagsgade.

Ved den seneste store klimastrejke deltog over 22.000 danskere i hele landet.

I udlandet er de første demonstrationer allerede gået i gang. De første reaktioner kom fra Melbourne i Australien, hvor omkring 5.000 demonstranter gik ud i gaderne. Med bannere højt hævet og kampråb, der buldrede gennem byen, gik de i samlet flok fra parlamentsbygningen midt i byen til The Royal Exhibition Building. Her lagde demonstranterne sig på jorden i fem minutter for at simulere menneskehedens endelige død.

I Australien var der omkring 70 forskellige demonstrationer. Den største var i Melbourne.

Politiken følger dagens strejker både i udlandet og herhjemme.