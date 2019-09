Millioner går på gaden: Følg de globale klimastrejker live

Den københavnske afdeling af dagens globale klimastrejke lader vente på sig indtil klokken 12.00.

Men i flere andre byer i verden er demonstrationerne allerede i gang. Demonstrationerne vil i løbet af dagen brede sig til en lang række europæiske og amerikanske storbyer.





Kl 10.30 - New Delhi, Indien

Ved en demonstration i Indiens hovedstad, New Delhi, opfordrer talrige skoleelever, studerende og miljøforkæmpere til, at der her og nu skrides til handling for at bekæmpe klimaforandringerne.

Demonstranterne har i løbet af fredagen samlet sig foran det særlige ministerium for by- og boligforhold for at tage del i de verdensomspændende demonstrationer op til FN’s klimatopmøde i New York på mandag.

De har råbt slagord som »Vi vil have klimahandling nu!« og »Jeg vil ånde ren luft!« og båret bannere med budskaber som »Der er ingen jordklode nummer to« og »Øko, ikke ego!«.

Foto: Sivaram V/Ritzau Scanpix

En af demonstranterne, 16-årige Aman Sharma, fortæller: »Vi er nødt til at forsvare vores grundlæggende ret til ren luft og rent vand.«

Politiet har holdt sig på afstand, mens det har fulgt demonstranterne, og i mange andre byer i Indien er der organiseret lignende demonstrationer.

Mindst ti indiske delstater og over en halv milliard mennesker er blevet berørt af en omfattende tørke, der begyndte i maj sidste år. Stort set alle eksperter er enige om, at tørken er udløst af klimaforandringerne.

En rapport fra tænketanken Niti Aayog konkluderede for nylig, at vandmanglen i Indien ikke blot er den værste nogensinde, men at manglen har udsigt til at blive endnu værre, fordi efterspørgslen på vand i 2030 ventes at være det dobbelte af den mængde, som i dag er tilgængelig.

Rapporten peger også på, at 200.000 indere allerede dør hvert år som følge af ringe adgang til rent vand. Desuden bliver vejret mere ekstremt og har samtidig med tørken forårsaget oversvømmelser i andre dele af Indien.





Kl. 09.30 - Hongkong

Den officielle demonstration med studerende blev angiveligt aflyst af hensyn til sikkerhed.

Det forhindrede ikke enkelte i at møde op med bannere for at støtte den globale klimastrejke.

Et barn er mødt op til demonstrationen med en tegning af en giraf med en rose i munden.

Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

Kl. 09.00 - Thailand

Studerende i Bangkok læser beskeder op, som de har fået fra andre studerende.

»Vi kan gøre noget ved det nu, ikke i fremtiden - nu«, lyder en af beskederne ifølge The Guardian.

Nogle er pjækket fra skolen for at kunne deltage i klimastrejken.