Millioner går på gaden: Følg globale klimastrejker live

Den københavnske afdeling af dagens globale klimastrejke lader vente på sig indtil klokken 12.00.

Men i flere andre byer i verden er demonstrationerne allerede i gang. Demonstrationerne vil i løbet af dagen brede sig til en lang række europæiske og amerikanske storbyer.

Kl. 09.30 - Hongkong

Den officielle demonstration med studerende blev angiveligt aflyst af hensyn til sikkerhed.

Det forhindrede ikke enkelte i at møde op med bannere for at støtte den globale klimastrejke.

Et barn er mødt op til demonstrationen med en tegning af en giraf med en rose i munden.

Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

Kl. 09.00 - Thailand

Studerende i Bangkok læser beskeder op, som de har fået fra andre studerende.

»Vi kan gøre noget ved det nu, ikke i fremtiden - nu«, lyder en af beskederne ifølge The Guardian.

Nogle er pjækket fra skolen for at kunne deltage i klimastrejken.

Foto: Soe Zeya Tun/Ritzau Scanpix

Klimaaktivister spiller døde i nærheden af kontoret for Minister for Miljø og Naturressourcer i Bangkok.

Foto: Soe Zeya Tun/Ritzau Scanpix

Kl. 08.00 - Australien

På den anden side af kloden, i Australien, er demonstrationer i flere større byer allerede i fuld gang.

I byer som Perth, Adelaide, Brisbane, Sydney og lige knap hundrede andre steder i Australien, er rekordmange mennesker mødt op for at strejke i klimaets navn. Ifølge The Guardian er der tale om den største klimastrejke på tværs af Australien nogensinde, og arrangørerne anslår, at der er 300.000 fremmødte klimademonstranter.

Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix

Foto: Melanie Burton/Ritzau Scanpix

I Sydney og Melbourne estimeres antallet af fremmødte klimademonstranter til henholdsvis 80.000 og et sted mellem 100.000 og 150.000. Det er de største demonstrationer siden Irak-krigen i begyndelsen af 2000’erne, skriver The Guardian.

Unge står på frontlinjerne og fører demonstrationen i Sydney an.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

I Brisbane er 30.000 gået på gaden, i Canberra er det 15.000 og i Perth og Adelaide er hver 10.000 mødt op for at demonstrere.

I Melbourne talte to skoleelever til de fremmødte.

»Jeg kæmper for klimaretfærdighed, fordi alle fortjener en sikker fremtid. Det støtter regeringen ikke lige nu, men det vil vi ændre på sammen«, sagde 17-årige Niamh i en tale til demonstranterne for kort tid siden, skriver The Guardian.

I Tasmanien er 22.000 gået på gaderne, hvilket er den største demonstration, den australske østat nogensinde har oplevet.

Også i Filippinerne og i Japan bliver der lige nu marcheret for at appellere til mere politisk handling imod klimaforandringerne.

Politiken opdaterer dagen igennem løbende denne artikel med opdateringer fra klimastrejker verden over.