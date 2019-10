Morgenthaler giver grønne iværksættere chancen for at finansiere deres drøm i ny podcast

Tegner og klimaaktivist Anders Morgenthaler har lavet en podcastserie, hvor grønne iværksættere skal charmere investorerne med bæredygtige projekter. Omdrejningspunktet er donutmodellen, en økonomisk model, hvor man sørger for folks behov uden at sætte kloden over styr.

Vi skal have et fuldt fly til Barcelona næste sommer. Og det skal flyve på brændstof, der ikke udleder CO 2 , men er skabt ved at bruge CO 2 . Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi får biogas raffineret til 10 tons flydende flybrændstof«, siger Anders Morgenthaler.

Den 46-årige tegner med de markante sorte briller, som Politikens læsere kender fra bagsidens striber, sparer ikke på de store armbevægelser i kontoret i Siljangade på Amager. Selv om de to ingeniører, Sebastian Nis Bay Villadsen, der netop er blevet ph.d. i kemi og Michael Reibel Boesen, begge er skeptiske over for tidsplanen.

»Det er min berettigelse her. At jeg tror på, at ting kan lade sig gøre, og at jeg ikke er bange for at fejle«, siger Anders Morgenthaler, oprindeligt uddannet filminstruktør. Men som også var en katastrofe i skolen, hvor han havde problemer både med bogstaver og tal. Indtil han som voksen fandt sin egen måde at regne verden ud på.

»Det gælder om at være en god historiefortæller. At lave film og tegneserier er det samme som at lave virksomheder. Menneskeheden bygger på en fiktion om, hvor vi gerne vil hen. Fiktioner kan blive til virkelighed, hvis mange nok er med på den. Det er min opgave her at bruge fortællingen til at skabe forandring og nedsætte vores CO 2 -udslip«, fortæller Anders Morgenthaler, der bruger mere og mere af sin tid på bæredygtige forretninger.

»Det blev lidt sært bare at være en klimaaktivist og en debattør. Jeg vil hellere gøre noget, være med til at forandre«.

Foto: Mikkel Hørlyck Anders Morgenthaler, ingeniør Michael Reibel Boesen og Sebastian Nis Bay Villadsen (ryggen til) regner på CO2-neutralt flybrændstof. Champagnen til fejring af Sebastians ph.d. var alkoholfri.

Nogle af projekterne er allerede på benene, som Det Grønne Rejsebureau og planteprotein fra Foodture, som fandt sine investorer i podcasten. Andre som en østersfarm og en ambitiøs metode til vandrensning er gået ned med et brag. Hellere ramme ved siden af end slet ikke at prøve.

Serie Grønt iværksætteri ’Donutmodellen – med Anders Morgenthaler’ er en podcastserie i 10 afsnit, hvor grønne iværksættere dyster om kapitalindskud fra et hold af investorer. Målet er at give luft under vingerne til mere bæredygtig vækst og få gode, grønne ideer til at flyve. Podcasten er opkaldt efter den økonomiske ’donutmodel’ for bæredygtig vækst, som økonomen Kae Raworth har udviklet. Fem investorer inden for forskellige områder af erhvervslivet medvirker i projektet. August Lund, tidl. Goldman-Sachs, medejer af restaurant Cofoco med fokus på bæredygtighed og solceller. Anne-Louise Thon, partner i SDGLead og medstifter af SDG Invest (SDG = FN’s verdensmål), finder bæredygtige virksomheder til sine kunder. Christian Munk, direktør i Dragsbæk, bestyrelsesformand for Naturli’ Foods og formand for Plantebranchen, investerer i bæredygtige fødevarer. Birthe Hjortlund, virksomhedsrådgiver, investerer familiefonden. Silja Nyboe Andersen, rådgiver i Mercur Andelskasse med speciale i grønne investeringer. Vis mere

At der er behov for forandring, er blevet indlysende. I sidste uge kunne man høre både den skolestrejkende Greta Thunberg og den danske statsminister på FN’s klimatopmøde om pensionskasserne, der lover 350 milliarder kroner til grønne investeringer.

»Men det største er da, at selv Dansk Folkeparti nu er kommet med en klimaplan«, gnægger den entreprenante tegner.

Hans metode er at bringe dygtige og/eller velhavende mennesker sammen om bæredygtige ideer og bruge demokratiske ejerformer, f.eks. andel eller crowdfunding. Sådan kan han hurtigt finde pengene og få projekter forankret hos brugerne.

Planter uden jord

Og nu har han med den nye podcast i ti afsnit, Donutmodellen i samarbejde med Politiken, sat iværksætteri i system, så andre grønne ildsjæle kan få sat ild til lunten.

Lytterne kan følge med fra den første pitch til investorerne, frem til et genbesøg 5-6 måneder senere, hvor det viser sig, om ideen er blevet til en sund forretning.

Fem investorer stiller op i Donutmodellen med ressourcer, erfaringer og forbindelser og rådgiver projekterne, der bl.a. handler om at lave proteiner uden at genere dyr, om at dyrke planter uden jord, om forskellighed på arbejdspladsen og om at bygge med færre ressourcer.

»Jeg ville gerne gøre grønt iværksætteri mere sexy«, siger Anders Morgenthaler, der har hentet sin inspiration til Donutmodellen hos den engelske økonom Kate Raworth, som han først fandt på en TED-talk, og senere mødte, da hun sidste år holdt forelæsning på Københavns Universitet.

Kate Raworth er klassisk uddannet økonom fra Oxford, men hun opdagede, at kravet om uhæmmet vækst og stadigt stigende bruttonationalprodukt uden hensyn til skadevirkninger var ved at få kloden til at bryde sammen. Efter flere års arbejde for FN og Oxfam i udviklingslande nåede hun frem til en ny økonomisk model, der har form som en amerikansk friturestegt dejring, og Donutmodellen blev som bog en bestseller i en lang række land.

Ideen er, at samfundet og virksomhederne skal løse menneskers behov: Mad, vand, bolig, tryghed, uddannelse, lighed, så de ikke ender i hullet i donuten. Samtidig med at man respekterer donutens ydre omkreds, klodens begrænsninger. Det vil sige, at man passer på drikkevand, luft, hav og jord og klima.

Spørger man den tidligere formand for regeringens klimaråd og tidligere økonomisk vismand, professor Peter Birch Sørensen, så er der masser af sund fornuft i modellen.