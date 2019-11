Klimademonstration: Dan Jørgensens croissant står uberørt

Unge demonstranter dækkede onsdag fint op med kaffebord foran Klimaministeriet for at få en underskrift fra ministeren.

Fakta Dansk klimalov nu Det overordnede formål med borgerforslaget, som hedder ’Dansk klimalov nu’, er at sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringer. Med over 65.000 underskrifter er borgerforslaget om en ny klimalov det hidtil mest støttede af slagsen i Folketinget. Klimaloven skal indeholde følgende: 1. Danmark skal yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål 2. Der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem 3. Klimahensyn skal integreres i andre politikker 4. Klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed 5. Danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger 6. Danmark skal være drivkraft i international klimapolitik Vis mere

Dug på bordet, musselmalet stel og en croissant, der ligger klar. Det er tilsyneladende ikke nok til at få lokket klimaminister Dan Jørgensen (S) ned på gaden.

Her - midt ude på kørebanen, der er blevet spærret af politiet - står demonstranter klar med bannere, kampråb samt papir og kuglepen til ministeren.

En yngre kvinde tager ordet og minder om demonstranternes motto.

»Hvad vil vi have?«, råber hun af lungernes fulde kraft.

»Klimalov«, lyder svaret igen.

»Hvornår vil vi have det?«, blæser kvinden ud over forsamlingen, der svarer tilbage med:

»Nu!«.

Vi vil have, at Dan Jørgensen kommer ned og underskriver det her borgerforslag, så vi ved, at han stadig støtter det. Frederik Sandby, Den Grønne Studenterbevægelse

Klimademonstranterne, der onsdag har taget plads foran Klimaministeriet på Holmens Kanal i det indre København, er alle yngre mennesker. De kalder sig ’Den Grønne Studenterbevægelse’ og er et initiativ startet af studerende fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2018. Fælles for dem er, at de er bange for klimaforandringerne og for, hvad det medfører i fremtiden.

Krav: Implementer forslaget i lov

På det fint opdækkede kaffebord ligger en kuglepen og papir klar til Dan Jørgensen. ’Dansk Klimalov Nu!’, står der på sedlen, der fortsætter sådan her:

»Før valget støttede Socialdemokratiet borgerforslaget Dansk Klimalov Nu! I mandags mødtes forslagsstillerne og de rød/grønne støttepartier til krisemøde på grund af bekymringer om klimalovsforhandlingerne. I dag beder vi klimaministeren underskrive dette dokument, hvor klimaministeren lover ungdommen, at Socialdemokratiet sørger for at borgerforslaget implementeres«.

Men indtil videre har demonstranterne kun talt kort med Dan Jørgensens taleskriver, da han ankom til ministeriet i de tidlige morgentimer.

Klimaloven forhandles de næste måneder. Efter forståelsespapiret skal der følge en klimaplan, hvorefter der vil blive taget hul på mere konkrete virkemidler. Den nye klimalov ventes at blive styrende for Danmarks klimaindsats det kommende årti.

Tvivl om en grøn regering

Men talspersonen for Den Grønne Studenterbevægelse, Frederik Sandby, er bekymret over, hvad udfaldet reelt bliver af klimalovsforhandlingerne.

»På de lækkede notater, der kommer fra forhandlingerne - og på de ambitioner fra finansudspillet, som S har stillet op med - ligner det, at det er støttepartierne, der skal forhandle sig til, at vi får et grønt finansudspil. Det er jo super uambitiøst, så er man jo ikke nogen grøn regering. Det er det, vi gerne vil have forsikring på i dag«, siger Frederik Sandby.

Med over 65.000 underskrifter er borgerforslaget om en ny klimalov, som Den Grønne Studenterbevægelse har fremsat i fællesskab med de grønne NGO’er, det hidtil mest støttede af slagsen i Folketinget.

»Før folketingsvalget sagde Socialdemokratiet, at partiet støttede det her borgerforslag. Vi vil have, at Dan Jørgensen kommer ned og underskriver det her borgerforslag, så vi ved, at han stadig støtter det. At han ikke er ude efter at lave en upræcis og ikke-bindende lov«.

70 procent reduktioner er ikke nok

Men Dan Jørgensen har jo gang på gang sagt, at regeringen er så ambitiøs, at målet er en reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030. Skal han ikke have point for det?