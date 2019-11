Politikens tilstedeværelse i Hongkong er et eksempel på vores klimadilemma

Politiken præsenterer i dag som første danske medie en ’grøn status’ over vores egen klimaindsats. Nu kan I læsere se, hvor vi gør fremskridt – og hvor vi ikke gør – fordi vi gerne vil forpligte os på at sænke vores klimaaftryk.

Vi kender billederne: gadekampe, tåregas, gummikugler, sårede demonstranter og politivold.

Få internationale begivenheder er vigtigere at dække netop nu end det demokratiske oprør i Hongkong. Læserne af denne avis kender billederne og stemningen på gaden, fordi vi er til stede med journalist Claus Blok Thomsen og fotograf Jacob Ehrbahn. Det er journalistisk uomgængeligt, men det er også et eksempel på et ægte klimadilemma i medieverdenen:

Politikens formål er hver dag at arbejde for at give jer læsere den bedst mulige, mest kvalificerede og virkelighedsnære oplysning om store nationale og internationale begivenheder. Derfor har vi korrespondenter på udvalgte steder i verden, og derfor sender vi medarbejdere afsted, når begivenhederne og historierne er vigtige nok.

Men tilstedeværelsen i Hongkong er også et konkret og aktuelt eksempel på et klimadilemma, vi løbende drøfter på redaktionen: På den ene side ville vi svigte vores publicistiske opdrag som dansk og international avis, hvis vi ikke dokumenterer verdenshistorien. På den anden side ved vi, at internationale flyrejser er noget af det værste for klimaet. Der findes ingen nemme løsninger. .

I dag er det præcis et år siden, vi på Politiken satte gang i vores omstilling til ’Danmarks klimaavis’. Vi har siden arbejdet intensivt på at nedbringe vores klimaaftryk. Det mål gennemsyrer mange af vores beslutninger – på redaktionen og i avisen. Meget er sket – men når det kommer til netop de internationale flyvninger, er der ingen grund til at skjule, at vi har et problem. Det vender jeg tilbage til.

Hvad har vi så konkret gjort det sidste år? Vi har intensiveret og reformeret vores journalistiske dækning af klimaet. Vi har sat mål op for, hvordan vi som avis kan bidrage til den grønne omstilling. Der hviler først og fremmest et tungt ansvar på magthaverne. Men vi skal alle bidrage, hvis ikke indlandsisen skal smelte, gletsjerne skrumpe, verdenshavene stige, planterne visne, arter uddø og den globale opvarmning komme ud af kontrol.

Vi rækker således både ud i verden og ind i vores eget hus. Vi har oplevet en kolossal interesse og et brændende engagement fra læsernes side. I ønsker oplysning, inspiration og konkret handling. Tak for det.

Grøn fredag

Som det første danske medie præsenterer vi på dette opslag en grøn status over vores egen indsats. Vi vælger netop at gøre black friday til en tilbagevendende grøn mærkedag for at stille et andet dilemma – forbrugsfest og bæredygtighed – på spidsen.

På Politiken er vi glade for vores annoncører – både på black friday og alle andre dage. Det hjælper ikke på klimaet, men det er en vigtig del af vores økonomiske grundlag, så vi kan udkomme med kvalitetsjournalistik til en rimelig pris.

Hvad viser så vores grønne status? At det går fremad på en lang række områder. Vi har reformeret vores rejsejournalistik, så vi inspirerer langt mere til rejser i nærområdet. Vi har droslet ned på vores dækning af oversøiske destinationer, der kræver langdistanceflyvninger, og droppet temasektioner om Oceanien og USA. Vi har udstyret alle vores rejseartikler med klimamål. Vi kører betydelig mindre i taxa. Vores fotografer har gjort positive forsøg med hybridbiler. Vi bringer flere aviser ud på elscootere. Vi har reduceret redaktionens indenrigsflyvninger betydeligt. Vi er på mange parametre blevet en grønnere avis.

Men vi er langtfra i mål, og netop når det handler om at reducere antallet af de internationale flyrejser, som vi selv foretager, går det faktisk den forkerte vej. Der er gode publicistiske grunde til det – og mange af dem handler netop om den klimadebat, som vi arbejder hårdt på at gøre befolkning og magthavere endnu mere opmærksomme på konsekvenserne af: Vi har rapporteret fra nogle af verdens mest progressive klimametropoler forud for C40-topmødet i København i oktober. Vi har rapporteret fra Nuuk efter, at Donald Trump satte strøm til rigsfællesskabet med sit købstilbud. Og vi har netop haft et reportagehold i Afrika for at undersøge klimaprojekter, som vi glæder os til senere at præsentere.

Alt sammen meget vigtigt stof, som vi ikke kan skære væk uden at snitte i vores journalistiske kerneopgave. Vi har klimakompenseret samtlige flyrejser, men det ændrer ikke på, at vi skal finde en ny balance, hvor vi samlet set reducerer antallet af flyvninger. Det er en opgave, vi tager seriøst og gerne vil måles på – det er blandt andet derfor, vi vælger at indføre en årlig ’grøn status’.