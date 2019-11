Danskerne vil have afgift på flyrejser, politikerne siger nej

7 ud ad 11 partier i Folketinget afviser en klimaafgift på danske flyrejser. Rådet for Grøn Omstilling frygter, at det svækker befolkningens tillid til, at politikerne kan lede den grønne omstilling.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Står det til danskerne bør flyrejser fra lufthavnene herhjemme blive pålagt en klimaafgift.

Det viser en ny Megafon-undersøgelse foretaget for Politiken blandt 1.124 danskere. Her svarer 59 procent af de adspurgte, at de er helt eller overvejende enige i, at det er i orden, at deres fly bliver pålagt et ekstra CO 2 -gebyr på 250 kroner. I en lignende undersøgelse på samme tidspunkt i 2018 var procentandelen det samme, men her gjaldt spørgsmålet en klimaafgift på 50 kroner.

Spørger man til gengæld politikerne er der ikke opbakning til afgifter på flyrejser. I en rundspørge blandt Folketingets 11 partier svarer fire partier, at de går ind for en klimaafgift, mens syv andre siger nej.

Blandt andet Socialdemokratiet. Her er klimaordfører Anne Paulin bekymret for, at en afgift på flyrejser vil have social slagside, hvorfor partiet hellere satser på forskning i alternative brændstoffer.

»Det er meget positivt, at en stor del af danskerne er klar til at bakke op om den grønne omstilling ved at betale et CO 2 -gebyr, når de flyver. Hvis vi som samfund skal lykkes med den grønne omstilling, er det altafgørende at sikre den folkelige opbakning. Det ændrer dog ikke på vores betænkeligheder ved en sådan flyafgift«, lyder det i et mailsvar til Politiken.

Ude af trit med befolkningen

At kun fire partier er for en dansk klimaafgift på flyrejser, bekymrer Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, der tidligere hed Det Økologiske Råd.

»Det viser, at politikernes holdning til klimaafgifter og grøn omstilling er ude at trit med befolkningen, der simpelthen er mere ambitiøse end politikerne er. Politikerne er blevet fløjet agterud på der her område«.

Ifølge Kåre Press-Kristensen er der risiko for, at befolkningen mister tilliden til politikernes evne til at lede den grønne omstilling.

»Når de gang på gang oplever, at de er mere ambitiøse end politikerne på det her område, så ender det med, at man tænker, at man ikke kan regne med at politikerne gør noget overhovedet«, siger Kåre Press-Kristensen.

Tidligere på måneden forlød det fra Klimarådet, der rådgiver regeringen og Folketinget om, hvordan man bedst og mest effektivt overholder de danske klimamål, at vi herhjemme bør gøre flyrejser dyrere eksempelvis ved at indføre passagerafgifter.

»Vi er simpelthen nødt til at tage fat på luftfartens klimapåvirkning nu og her. Det vil selvfølgelig være bedst med ambitiøse internationale aftaler på området i regi af FN og EU, men indtil det sker, er det Klimarådets vurdering, at Danmark bør stramme reguleringen af de flyvninger, der afgår fra danske lufthavne«, lød det fra Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet, i en meddelelse på rådets hjemmeside.

Opbakning til afgift

SF, Alternativet, Enhedslisten og De Radikale er de fire partier i Folketinget, der vil have en afgift indført i en eller anden form. Om danskernes indstilling til en afgift, skriver Signe Munk, der er klimaordfører i SF, i en mail til Politiken:

»Det er vi glade for. Det viser, at der er opbakning til en flyafgift, fordi rigtig mange godt kan se fornuften i, at det skal koste lidt mere på de rejser, der belaster klimaet mest«.