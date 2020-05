Fagbevægelsen går ind i klimakampen og lægger massivt pres på regeringen med krav om CO2-skatter

Regeringen har hidtil modstået støttepartiernes krav om klimaskatter, men med et nyt udspil fra Fagbevægelsens Hovedorganisation med forslag om skat på flyrejser og en plan for CO2-afgifter bidrager fagbevægelsen nu til at sætte regeringen under massivt pres.