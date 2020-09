Video af dansk havlosseplads viser hårdt ramt økosystem

Undervandsoptagelser fra område i Lillebælt, hvor der dumpes forurenet affald, dokumenterer død havbund og nedsat biodiversitet.

Optagelserne stammer fra i lørdags, hvor et sejlskib tog turen rundt i Lillebælt for at sætte fokus effekterne af dumpninger, såkaldt klapninger, i farvandet i trekantsområdet.

Politiken kunne i søndags skrive, at flere eksperter i havmiljø, fiskere og miljøorganistioner kritiserer, at Miljøstyrelsen giver tilladelser til at opgrave millioner ton forurenet havnemudder og genplacere det andre steder i danske farvande uden at kende til dumpningens eftervirkninger på havmiljøet.