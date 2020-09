Bankanalytiker skabte regeringens grønne galionsfigur i overrislet tilstand

Klokken var 3 lørdag morgen 12. april 2014, da en let overrislet Anders Riemann fik sin store ide om at gøre verden til et bedre sted.

Måske var det lysene i den københavnske metro, hvor han sad på vej hjem efter en festlig aften, der gjorde det. Pludselig slog det ham, at man måske kunne dyrke planter i stor stil indendørs ved hjælp af LED-lys. Rigtig mange planter i mange etager.

Næste morgen satte den 43-årige forretningsanalytiker fra Saxo Bank sig foran computeren for at researche. Der blev han i 20 timer. Og talknuseren fandt ud af, at regnskabet gik op, rigeligt endda: Det, man brugte på at skaffe lysenergi til dyrkningen, var langt under det, man kunne sælge planterne for.