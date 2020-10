Forslag i EU-Parlamentet: Forbyd veggieburgere

Veggieburgere, plantebøffer og vegetariske pølser kan blive forbudt at markedsføre, hvis Europa-Parlamentet i næste uge stemmer for et kontroversielt forslag.

Da forslaget blev fremsat af parlamentets landbrugsudvalg sidste år, var Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening, tæt på at trække på skuldrene, fordi sandsynligheden for, at det gik igennem, var lille.

Siden kom et nyt parlament til, og hele EU’s landbrugsstøtte blev forsinket. Nu er forslaget nået ind i selve parlamentet, og Rune-Christoffer Dragsdahl er ikke længere sikker. Men hans holdning har ikke forandret sig.