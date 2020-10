Nordea i spidsen for global kamp mod kulkraftværk

En gruppe af internationale investorer, anført af Nordea, har kastet sig ind i en nålestribet protestaktion mod et stort kulkraftprojekt i Vietnam. Det sker som led i en finansiel front mod klimakrisen – at man skal lade være med at investere i kulkraft af den enkle grund, at man kommer til at tabe penge på det i sidste ende.

I et fælles brev opfordrer 20 investorer, der til sammen sidder på en pengekasse på over 20.000 milliarder kroner, selskaber verden over til at holde sig langt væk fra opførelsen af Vung Ang 2-kraftværket, som sydkoreanske selskaber skal bygge i de kommende år med penge fra både Sydkorea og Vietnam.

Brevet er skrevet af Eric Pedersen, der er chef for ansvarlige investeringer i Nordeas investeringsselskab, Nordea Asset Management. For ham er kraftværket et skoleeksempel på, at nogle lande og investorer tager beslutninger, der ikke harmonerer med klimakrisen.