Støtte til varmepumper kan overhale ny fjernvarme indenom

På blot to uger har Energistyrelsen modtaget over 13.000 ansøgninger fra boligejere, der ønsker støtte til at erstatte deres olie- eller naturgasfyr med en varmepumpe og til energibesparende tiltag som at udskifte vinduer eller forbedre isoleringen af deres hus.

Den såkaldte Bygningspulje, der er på 245 millioner kroner i år, åbnede for ansøgninger 15. oktober, selv om den politiske aftale bag puljen først offentliggøres fredag. Dermed har de individuelle varmepumper fået et forspring, som ifølge kritikere af den brede politiske aftale om puljerne kan underminere mulige fjernvarmeprojekter i de områder, der i dag forsynes med naturgas.

Fjernvarmepuljen, som skal støtte etablering af fjernvarme i nye områder, træder nemlig først i kraft til nytår. Begge puljer er en del af en klimaaftale fra juni og skal sikre udfasning af de klimabelastende olie- og naturgasfyr. Og nyslåede varmepumpeejere vil næppe være interesserede i at tilslutte sig et fjernvarmenet.