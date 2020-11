Peter Birch Sørensen: Regeringens udspil til en grøn skattereform skuffer dybt

Så fik vi det længe ventede regeringsudspil til en grøn skattereform. Det er en tynd kop te, som indeholder beskedne justeringer af de eksisterende energiafgifter kombineret med midlertidige lempelser af erhvervsbeskatningen, der må ses som almindelig konjunkturpolitik, som intet har med grøn omstilling at gøre.

Ret skal være ret: Udspillet tager et fornuftigt skridt i retning af en mere ensartet energibeskatning. I dag er der ingen eller kun meget lave energiafgifter på erhvervslivets brug af energi til produktionsprocesser, mens der er høje afgifter på forbrug af energi til rumvarme og på husholdningernes energiforbrug. De lave afgifter på erhvervenes procesenergi betyder, at deres tilskyndelse til at sænke CO2-udledningerne fra produktionen er meget lav sammenlignet med tilskyndelsen til at sænke udledningen fra for eksempel boligopvarmning og transport. Dermed får man ikke ledt investeringerne i energibesparelser derhen, hvor de giver størst effekt. Regeringen vil mindske denne skævvridning ved at hæve energiafgiften på erhvervenes brug af fossile brændsler, hvilket er godt.

Men så er der ikke flere lyspunkter. Udspillets ambitionsniveau er deprimerende lavt, tidshorisonten er alt for kort, og man udskyder en ægte CO2-afgift til anden halvdel af dette årti.