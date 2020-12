Global energichef: Danmarks oliestop i 2050 sætter andre lande under pres

Danmarks beslutning om at lukke for al produktion af olie og gas i Nordsøen i 2050 kan få betydning langt ud over landets grænser, fordi den lægger pres på andre olieproducerende lande.

Sådan lyder vurderingen fra en række eksperter, herunder en af nøglepersonerne i global energipolitik, Fatih Birol, direktør for International Energy Agency (IEA) under OECD og ofte kaldt verdens mest indflydelsesrige energianalytiker.

»Jeg ville sammenligne det her med en anden beslutning, Danmark tog for årtier siden: starten på havvindsprojektet. Så det er en meget vigtig beslutning, der viser Danmarks jernvilje til både at sætte et aftryk på global økonomi og at trække den globale klimapolitiske diskussion i den rigtige retning. Mange olie- og gasproducerende lande bliver nu sat under pres«, siger han.