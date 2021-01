Herhjemme dumper Dan Jørgensen, men i udlandet er han en superhelt

Skal man tro Bibelen, har profeter stor ære, bortset fra i deres eget hjemland. Det er et ordsprog, klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) – uden ligefrem at være en profet – sikkert kan nikke genkende til.

Det seneste år har ministeren lagt øre til voldsom kritik fra støttepartier, organisationer og eksperter for ikke at være tilstrækkelig ambitiøs i sin klimapolitik. Men uden for Danmark er han en eftertragtet person. Så eftertragtet, at han inden for de seneste dage er valgt til to tunge poster som pennefører og tovholder hos henholdsvis FN og de rige landes handelsorganisation OECD.

Tirsdag udpeges han officielt som leder af en international kommission, der skal forsøge på at gøre den grønne omstilling både mulig og retfærdig for så mange mennesker som muligt. Det sker i et tæt samarbejde med OECD’s energitænketank, International Energy Agency, der har udtænkt arbejdsopgaven. Ideen er at finde en række gennemgribende forslag, der kan præsenteres for FN’s klimatopmøde i Glasgow i november.

Kommissionen skal ifølge IEA omfatte »regeringsledere, ministre og store tænkere« og får formelt statsminister Mette Frederiksen (S) som æresformand, men det bliver klimaministeren, der får den daglige ledelse – noget, IEA-direktør Fatih Birol erklærer sig »begejstret« for.

»Det er meget vigtigt, at alle lande holder skarpt fokus på at sikre, at overgangen til grøn energi er fokuseret på mennesker, og at den er inkluderende og retfærdig. Danmark har udvist globalt lederskab på det punkt«, siger Fatih Birol.