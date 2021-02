»Det er fandme ærgerligt, hvis det ikke bliver noget«: Grøn varme fra undergrunden har brug for en politisk håndsrækning

Varmt vand dybt nede i jorden under os beskrives ofte som en uendelig og grøn energikilde. Alligevel har det hidtil knebet gevaldigt med at få geotermi, som det kaldes, udnyttet til fjernvarme i Danmark. Nu håber Aarhus Kommune, branchen og flere politikere, at et stort projekt i Aarhus kan få det nødvendige skub i ryggen fra politisk hold til at blive ført ud i livet som et første skridt i en udvikling med eksportpotentiale.

Hvis projektet realiseres, bliver der tale om Europas største geotermianlæg. Det vil kunne dække 20 procent af varmebehovet i Aarhus, nok til 36.000 husstande, og til sin tid erstatte varme fra det biomassefyrede Studstrupværk.

Anlægget skal bygges af A.P. Møller Holding. Her kan man trække på et halvt århundredes bore- og produktionserfaringer fra olieindustrien, forklarer chef for geotermi i A.P. Møller Holding Samir Abboud.