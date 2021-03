Et lille regnestykke viser tydeligt klimaballaden, som begynder på fredag

I sidste uge afleverede Klimarådet en kras vurdering af udsigten til at nå det danske klimamål: Regeringen har ikke overbevist rådet om, at der sker nok i klimapolitikken.

Nu begynder forsøget på at få styr på udviklingen – i første omgang ved at fastlægge en bindende milepæl for, hvor meget klimaet skal have fået det bedre i 2025.

Fredag indleder Folketinget forhandlinger om det såkaldte delmål for drivhusgasudledninger i 2025, og umiddelbart lyder det, som om kun detaljer skiller parterne. Det er ikke tilfældet. Faktisk er forskellen så stor, at forhandlingerne om 2025-målet brød helt sammen i slutningen af december, og der er ingen tegn på, at parterne er kommet tættere på hinanden siden.

Et bredt flertal er enigt om, at udledningerne skal falde med 70 procent i 2030 målt i forhold til FN’s basisår. Hvis det skal ske i lige linje, bør faldet være på 54 procent i 2025.

Regeringen mener, at et realistisk mål er et sted mellem 46 og 50 procent: Et ambitiøst delmål kan koste arbejdspladser og eksport, fordi det presser erhvervslivet for hårdt, lyder argumentet.