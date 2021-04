Regeringen sminker klimatiltag på marker

Som en boomerang rammer en række beskyldninger mod eksperter og organisationer, som fødevareminister Rasmus Prehn (S) fremsatte under fremlæggelsen af regeringens klimaudspil for landbruget, nu ministeren selv.

Ministeren beskyldte blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer for at markedsføre et urealistisk højt mål for at tage klimaskadelige, lavtliggende marker ud af landbrugsdrift. At udtage lavbundsjorde er det mest oplagte klimatiltag i landbruget, og nu viser det sig ifølge eksperter, at regeringen har sminket sine egne tal. Rasmus Prehns budskab lød, at 88.500 hektar skulle udtages, men i realiteten indeholder udspillet under det halve, 38.000 hektar. Det skyldes, at regeringen har regnet arealer med, som enten grænser op til lavbundsjorderne, eller som ikke bliver oversvømmet, hvilket er nødvendigt for at reducere udslippet af drivhusgasser mest muligt.

Ifølge professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er effekten af regeringens plan ikke overbevisende.