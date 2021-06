Smeltevand i Grønland indeholder lige så meget kviksølv som de mest forurende floder i Kina

Kviksølvforurening er ikke et nyt fænomen i Grønland. Men at det skulle komme i så store mængder og fra naturen selv, er overraskende nyt for et hold forskere, der har undersøgt koncentrationen af kviksølv i smeltevand fra indlandsisen i Sydvestgrønland.

Det, der overrasker hovedforfatteren på studiet og forsker i miljøvidenskab, Jon Hawkings, er, at de høje koncentrationer kommer fra en helt naturlig kilde.