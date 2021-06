Klima-ide virker nu så godt, at det udløser bekymring

Efter 15 års manglende succes – eller endda fiasko – er klimakampens europæiske papirtiger endelig begyndt at vise tænder. Og, som en af Europas førende eksperter siger: Den er sulten.

For en uge siden meddelte direktøren for det tyske energiselskab Eins i Sachsen, Roland Warner, at selskabet vil lukke et kulkraftværk i byen Chemnitz om to år. Planen var ellers at fyre med kul frem til 2029. Men prisen for at udlede CO 2 i Europa er nu steget så kraftigt, at det ganske enkelt ikke kan betale sig at drive værket videre, uddyber selskabet i en officiel meddelelse.

Bag meldingen ligger en udvikling, som flere eksperter beskriver som en af de vigtigste i europæisk klimapolitik i mange år. For syv måneder siden begyndte prisen for at udlede CO 2 i Europa at stige, efter at den i mere end 15 år havde ligget lavt og nogle gange cyklet op og ned. Det var en direkte følge af, at EU var ved at vedtage nye skrappe klimamål.