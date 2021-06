Månen driller elbranchen: Når solen går i sort, skal der findes energi andre steder

Solformørkelser som den, der kan ses over Danmark torsdag middag, er en helt særlig naturoplevelse (og ufarlig, hvis man husker at beskytte øjnene). Men for de mennesker, der sikrer strøm i stikkontakten, er de en udfordring – og den vil blive mange gange større i de kommende år.

For selv en delvis solformørkelse som den, der finder sted i Europa, betyder på kort tid en brat nedgang i den energi, der produceres af solpaneler over hele kontinentet. Faldet skal dækkes af andre kilder, for eksempel tysk kulkraft, svensk atomkraft, norsk vandkraft eller dansk havvind.