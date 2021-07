Tusindvis af forskere: Klimakrise kræver øjeblikkelig handling NU!

Mere end 10.000 forskere har underskrevet en fælles erklæring, der advarer om en global klimakrise, samtidig med at de kræver ’øjeblikkelige forandringer’.

Erklæringen er blevet offentliggjort i tidsskriftet BioScience onsdag.

Ifølge forskerne er behovet for ændringer mere presserende end nogensinde før for at beskytte livet på Jorden.

Erklæringen er en opfølgning på et lignende opråb fra 2019, hvor 11.000 forskere skrev under. I år har yderligere 2.800 forskere tilsluttet sig.

Siden den oprindelig erklæring om en klimakrise i 2019 har adskillige hændelser såsom oversvømmelser, skovbrande og hedebølger gjort behovet for ændringer klart, lyder det i den nye erklæring.

Næstvarmeste år og kæmpe CO2-udslip

Som eksempler fremhæver forskerne, at sidste år var det næstvarmeste år, der nogensinde er målt på kloden. Derudover var CO2-indholdet i Jordens atmosfære i april det højeste end på noget andet tidspunkt, siden målingerne begyndte.

Forskerne opfordrer ikke overraskende til at afslutte brugen af fossile brændstoffer og beskytte biodiversiteten bedre.

»De ekstreme klimabegivenheder, vi har været vidne til de sidste mange år - for ikke at nævne de sidste par uger - fremhæver behovet for at gribe ind og gøre noget ved klimakrisen«, siger Phillip Duffy.

Han er medforfatter til et studie bag erklæringen og administrerende direktør for Woodwell Climate Research Center i den amerikanske delstat Massachusetts.

Han siger videre, at klimapolitikken verden over skal ændres.

»Vi er nødt til hurtigt at ændre, hvordan vi gør ting. Ny klimapolitik bør være en del af genopretningsplanerne efter pandemien«, siger Phillip Duffy.

De seneste uger har kraftig regn og oversvømmelser ramt Vesteuropa, Indien og dele af det centrale Kina. Samtidig har USA og Canada kæmpet mod en voldsom hedebølge og flere skovbrande denne sommer.

Selv om det kan være svært at koble enkeltstående hændelser til klimaforandringer, har eksperter sagt, at global opvarmning gør ekstrem regn og hedebølger mere sandsynlige.

ritzau