»Stærkt alarmerende«: Politikere reagerer skarpt på klimarapport

FN’s nye klimarapport har rystet politikere verden over. Rapporten fastslår blandt andet, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og at konsekvenserne er både større og mere vidtrækkende end tidligere antaget.

USA’s klimaudsending og tidligere udenrigsminister, John Kerry, kalder det næste årti for »kritisk afgørende«, mens FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, siger at rapporten bør være »dødsstødet for kul og fossile brændstoffer«.