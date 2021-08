Verden har kurs mod milliarder af klimaflygtninge

Der er håb om at holde stigningen i de globale temperaturer på 1,5 grader, fastslog en rapport fra FN’s klimapanel IPCC mandag. Men den kurs, verden indtil videre har sat, øger snarere varmen i det globale drivhus med tre grader. Det har store konsekvenser for både isdækkede områder og for troperne.

Den seneste rapport fra FN undersøger ikke, hvordan verdens udslip af drivhusgasser forventes at udvikle sig. Den konkluderer, at hvis vi trækker klimanødbremsen nu, er målet fra klimaaftalen i Paris stadig inde for rækkevidde.

Imidlertid fortsætter udslippene efter coronapausen i vejret, og selv de reduktioner, som landene stiller i udsigt i forbindelse med Parisaftalen, er langt fra tilstrækkelige. En af mange videnskabelige artikler fastslog i februar, at den mest sandsynlige stigning i temperaturen i dette århundrede er 2,8 grader, hvis landene vel at mærke lever op til deres løfter.