FN: Vi kan nå skelsættende temperatur allerede i et af de kommende fem år

Ny FN-rapport understreger behovet for en øget klimaindsats snart. Mange lande har fine klimamål, men det kniber med at få dem omsat til politik. Klima bliver et af de store temaer ved FN’s generalforsamling, som åbner i New York på mandag.