Trods pandemi og nedlukninger er verden stadig på en helt forkert klimakurs

Udslippet af klimagasser er hastigt på vej mod højderne fra 2019. Den verdensomspændende coronaepidemi har kun skabt et forbigående fald i udledningerne, og det er ikke usandsynligt, at den globale middeltemperatur i et af de kommende fem år vil blive mindst 1,5 grader højere end før industrialiseringen. En stigning på højst 1,5 grader er målet for Parisaftalen fra 2015.

Det er det nedslående, men ikke overraskende, budskab i årets udgave af en klimarapport fra en række FN-organisationer. Et enkelt års overskridelse af 1,5 grader betyder ikke, at målet i Parisaftalen ikke kan nås, men det understreger, at det haster meget at få den globale klimaindsats op i tempo.