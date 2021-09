Klimaminister: Alle skal bidrage mere for at nå mål om CO2-reduktioner

Ingen sektorer kommer uden om at skulle bidrage mere, for at Danmark kan nå målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det siger klimaminister Dan Jørgensen (S) i regeringens klimaprogram for 2021.

»Alle sektorer i Danmark skal bidrage mere – også dem vi allerede har indgået aftaler om«, skriver han i forordet.

»Derfor præsenteres ud over den samlede overordnede køreplan også en køreplan for hver sektor. En god nyhed er, at det tekniske reduktionspotentiale for de teknologier og løsninger, som regeringen arbejder med, langt overstiger den manko (de antal tons CO 2 , der skal reduceres med i 2030, red.), der stadig er tilbage«, skriver han.

Sideløbende med klimaprogrammet præsenterer regeringen 24 indsatser frem til og med 2025. Her vil regeringen gerne være i mål med at have besluttet alle de initiativer, der skal udløse reduktionerne på 70 procent.

Klimarådet, der er regeringens rådgivende organ på klimaområdet, har tidligere efterlyst en overordnet plan for, hvordan Danmark skal nå 2030-reduktionsmålet. Også regeringens egne støttepartier har efterlyst det samme.

I klimaloven, som et bredt flertal i Folketinget vedtog sidste år, er der sat et mål om, at Danmark i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990. Det svarer til cirka 20 millioner tons CO 2 .

Opdateres ...

Ritzau