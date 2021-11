Mette F. går optimistisk fra COP26: Alle erkender problemet

Statsminister Mette Frederiksen (S) går optimistisk fra klimatopmødet COP26 i Glasgow, selv om nogle af de store udledere af CO2 endnu mangler at skrue op for ambitionsniveauet.

Det siger hun tirsdag, som er hendes sidste dag til stede ved topmødet.

»Der er noget i mig, der går optimistisk herfra, fordi for bare få år siden brugte vi rigtig meget tid på at diskutere, om der overhovedet var en klimakrise, og om den var alvorlig. Og stemningen her er entydig. Den er her den klimakrise, og det er os, der bærer det politiske ansvar, der skal gå foran og løse den«, siger Mette Frederiksen.

Hun tilføjer, at en rapport fra FN’s Klimapanel (IPCC) viser, at alle skal gøre mere. Også Danmark.

»Alle erkender og vedkender sig, at der er et problem. Også at vi har travlt. Vi mangler, at nogle af de store udledere kommer og lægger hånden på kogepladen, men det må så bare betyde, at vi andre presser endnu mere på«, siger statsministeren.

Omkring 120 stats- og regeringschefer fra hele verden har mandag og tirsdag været samlet i den skotske by Glasgow, hvor de for alvor har skudt klimatopmødet i gang.

Mødet fortsætter som udgangspunkt til 12. november, hvor de afsluttende forhandlinger om en erklæring indledes.

