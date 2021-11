Analyse: Denne gang blev de banket på plads, men ulandene frygter, at Vesten er ved at skabe en ny grøn økonomi, der udelukker resten af verden fra at give den gas

Han holdt inde, da stemmen knækkede, og tårerne pressede sig på i øjenkrogene. Normalt har formanden for klimatopmødet i Glasgow, den britiske minister Alok Sharma, ellers en yderst nøgtern karakter . No Drama Sharma refererede han ikke uden stolthed tidligere under topmødet sit øgenavn, men under stærk beskydning fra en række lande lige før lukketid glippede kontrollen et langt øjeblik.

Da han havde undskyldt over for nogle af verdens mest klimaudsatte lande og kaldt det »vitalt« at få en klimaaftale på skinner, modtog han et 40 sekunders langt bifald fra verdens klimaministre. Det stoppede først, da han opfordrede sine »venner« til at komme videre i teksten.