50.000 danskere skal snart have fjernvarme fra seks grader varmt havvand

I kamp mod uret er fremtidens fjernvarme ved at tage form i Esbjerg, hvor fjernvarme fra et kulfyret kraftvarmeværk til april næste år bliver erstattet af et fleksibelt, moderne anlæg, som omfatter Danmarks største havvandsvarmepumpe.