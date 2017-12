Ups! Komediefilm endte ved en fejl på verdens største pornosite juleaftensdag

FOR ABONNENTER

Uden for vinduet slipper morgensolen fri af horisonten og kaster et vinterblegt og køligt lys over fælleden. I det fjerne strækker Bella Sky sig mod en lyseblå himmel. Indenfor på en stol sidder en kvinde på 28 år. Hun er ung og har livet foran sig og fortæller en overlæge om sin drøm. Vi sidder i et kontor på ambulatoriet for psykoterapi under Psykiatrisk Center Amager.

»Jeg er ved at uddanne mig til sygeplejerske. Men jeg har svært ved at koncentrere mig om læsningen og har konstant dårlig samvittighed over det, jeg ikke når. Nogle dage ligger jeg derhjemme og græder over, hvor hårdt det er, men jeg vil ikke droppe ud. Til sommer er jeg færdig, og jeg er ikke dumpet i et eneste fag. Det er min store drøm at gennemføre studiet. Så føler jeg virkelig, at jeg har udrettet noget«, fortæller Joanida Herlona Kalvalid, og med ét stråler hendes øjne af begejstring, styrke og virkelyst.

Hendes første samtale med psykiater Randi Luggin varer 40 minutter. Hun er blevet henvist hertil, fordi hun har brug for mere behandling, end der var afsat tid til i det pakkeforløb med gruppeterapi, som hun har afsluttet på et andet psykiatrisk center i Region Hovedstaden. Hun fik hurtigt en tid til første samtale, hvor hendes nye psykiater skal lære hende at kende, ud over hvad hun kan læse sig til i kollegers notater. De to sidder over for hinanden ved et rundt bord. På midten står en æske med papirservietter ubrugt hen, Joanida Herlona Kalvalid fortæller med lys og lidt syngende stemme sin historie, mens psykiateren tager notater på en gul blok.

Kvinden i stolen voksede op på Færøerne og havde en svær barndom fyldt med ængstelse, hjertebanken og frygt for, hvad der ville ske lige om lidt. Hendes første skoleår var tavst. Ikke et ord sagde hun. Mens klassekammeraterne tog fat på skolelivet med fingre i vejret, grin og leg i frikvartererne, var lille Joanida tilbageholdende og genert. Hun havde veninder, men var alene det meste af tiden. Ofte gik hun grædende hjem. Eller pjækkede dagen væk for at beskytte sig mod svære følelser og panik. En dag om ugen og hver anden weekend passede en aflastningsfamilie på hende.