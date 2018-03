Svensk femihumorist har et blødt punkt for heftig mormorsex

Ikke så få er de gange, hvor kvinder med god ret har beklaget sig over en sukkersnakkende mandsgris, der kun var ude på én ting. Resten var smisken før smasken.

Men at også det strukturelle problem med en rask beslutning om at bytte lidt rundt på rollerne og selvforståelsen kan vendes til noget konstruktivt, demonstrerer svenske Nina Hemmingsson i ovenstående tegnings uortodokse markering af kvindernes internationale kampdag.

Nina Hemmingsson har i en årrække været en af de markante tegnefortællere i Sverige. Hun er uddannet på kunstakademiet i Trondheim og har, siden hun debuterede med ’Hjälp’ i 2004, markeret sig stærkt som feministisk humorist.

Om bogen Nina Hemmingson: Du vil ha’ mig. Udkom 8. marts på forlaget Cobolt. Oversat af Kamilla Löfström og Gry Bartroff Gaihede

’Du vil ha’ mig’ er hendes første udgivelse på dansk, men mange flere må gerne følge. Der er sådan set ikke noget overraskende over det rum, hun går ind i. Anslaget kan minde om den stregsikre danske ’oneliner’ Husk Mit Navn.

Tematikker og tonefald har man set før.

En ærlig ung kvinde, som i en bevidst akavet streg tager livtag med alt det pinlige og svære.

Foto: Nina Hemmingsson

Den bøvlede seksualitet med dens endeløse konflikter mellem uregerlige lyster og forventet opførsel.

Kampen med den pæne indre pige og med at stå ved håret under armene, overvægten og upassende liderlighed vekslende med lige så kejtet mangel på begær.

Samt ikke mindst depressionen, der lister om de unge kvinder som en grå ulv. Man kan have på fornemmelsen, at de kvinder, der er unge i denne tid, udgør en slags evolutionært overgangsvæsen med heftige fødselsveer. Hvor gamle, udlevede begrænsninger og nye, smukke muligheder hiver og flår i selvværdet, så det udløser både tårer, gummiben, raseri og lykkepiller.

Nina Hemmingsson har sin karakteristiske streg, men først og fremmest er hun en skarpere og mere sikker tekstforfatter end mange af sine kolleger

Alt det rammer Nina Hemmingsson på kornet. Hun gør det ikke som den første og næppe heller som den sidste, men hun kommer et spadestik dybere.

Den skulderklappende selvudlevering har hun tilfælles med Maren Uthaug, men Hemmingsson er mindre koket og mere rå for usødet. Og så har hun et blødt punkt for heftig mormorsex og for uden omsvøb at pleje omgang med kroppens mange drastiske funktioner.

Nina Hemmingsson har sin karakteristiske streg, men først og fremmest er hun en skarpere og mere sikker tekstforfatter end mange af sine kolleger. Med et usædvanlig gennemtrængende røntgenblik for klicheer om forholdet mellem kønnene.

At det jo faktisk er det indre, der tæller, er et nonneklogt udsagn, der ikke nødvendigvis falder i god jord, hvis den veninde, man taler med, har en af de dage, hvor hun føler sig sur, overfladisk og småliderlig.