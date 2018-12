Facebook sletter ni års kunsthistorie-research: Nøgen skulptur var lidt for erotisk

Det virkede som en genial idé: at bruge Facebook til at samle fotografier, noter og andet materiale. Gennem ni år uploadede kunsthistorikeren Ruben Cordova al sin research til den sociale platform.

Men han skulle nok have brugt en anden tjeneste.

For Facebook fandt et billede, der gik imod platformens retningslinjer – og så sparkede de ellers Cordova af det sociale medie. Og pist væk var ni års research. Mere præcist havde Cordovas samling rummet billeder med eksplicit seksuelt indhold, og den slags bryder Facebook sig ikke om.

Eller i virkeligheden var situationen den, skriver det amerikanske medie Hyperallergic, at Facebook troede, at der var tale om erotisk materiale. Men det var nu bare 16 fotografier af John De Andreas kunstværk ’Selvportræt med skulptur’, der blev udstillet på The Metropolitan Museum of Modern Art tidligere på året. Værket forestiller kunstneren, som sidder foran en nøgen kvinde.

»Jeg har postet mange tusinde billeder af skulpturer, og flere af dem var nøgne«, skriver Cordova til Hyperallergic.

»Men det er kun De Andreas skulptur, der er blevet blokeret af Facebook. Det må skyldes, at hans afklædte figur er skabt så realistisk og bærer en menneskelig paryk, at det har fået algoritmerne til at tro, at det var et billede af et rigtigt menneske«.

Cordova forsøgte at gøre Facebook opmærksom på problemet, men Facebook har ikke ændret beslutningen om at bandlyse ham fra platformen, skriver Hyperallergic.

Det er langtfra første gang, Facebook fjerner et nøgenbillede fra platformen for derefter at blive mødt af undren eller højlydt kritik. Herhjemme har forfatteren Peter Øvig Knudsen flere gange fået sin profil lukket på det sociale medie, fordi han postede historiske billeder af en gruppe nøgne badende hippier. I 2015 blev C. W. Eckersbergs maleri ’Kvinde foran spejl’ fra 1841 fjernet fra platformen med henvisning til Facebooks retningslinjer for nøgenhed. Det var dog en fejl, erkendte platformen efterfølgende.

I sidste uge adresserede Facebooks politiske chef i Norden og Benelux ved et debatmøde i Politikens Hus netop dette problem. Martin Ruby, som han hedder, indrømmede, at platformen laver mange fejl, og det skyldes, at Facebooks computersystemer har svært ved at skelne nøgenbilleder fra nøgne skulpturer, kunst, der afbilleder nøgne mennesker, og andre legitime nøgenbilleder. Det kræver nemlig en stor indsigt i omstændighederne omkring og baggrunden for billedet, forklarede han.



»Det er svært for vores systemer og vores folk. Vi siger, de laver fejl i 10 procent af tilfældene«, sagde Martin Ruby.